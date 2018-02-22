KRİPTOPARA – Piyasa gerilemeye devam ediyor

İstanbul, 21 Şubat (DHA) – Kripto para birimlerindeki son 24 saatte yaşanan genel düşüş, piyasanın 460 milyar dolara gerilemesine neden oldu.

Dün üç haftanın zirvesine çıkarak 11 bin 722 dolardan işlem gören Bitcoin, 1516 adet sanal paradan oluşan kripto para birimleri piyasasının yüzde 39.3’ini oluşturdu ancak yüzde 9.25 düşüşle 10 bin 721 dolardan işlem gördü.

Kripto para birimlerindeki en yüksek hacimli ilk 10 sanal para birimindeki son 24 saatlik değişimler ise;

- Bitcoin yüzde 9.25,

- Ethereum yüzde 9.37,

- Ripple yüzde 9.42,

- Bitcoin Cash yüzde 12.48,

- Litecoin yüzde 12.33,

- Cardano yüzde 5.65,

- NEO yüzde 10.26,

- Stellar yüzde 6.07,

- EOS yüzde 10.40,

- Dash yüzde 6.52 düştü.