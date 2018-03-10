T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KRİPTOPARA – Piyasa büyük düşüşün ardından toparlanıyor

İstanbul, 10 Mart (DHA) – Kripto para birimleri piyasasında, hafta içinde yaşanan büyük düşüşün ardından, sabah saatlerinde gözlemlenen artış eğilimi devam ederken, son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 100 sanal para biriminden yalnızca ikisi düştü

10 Mart 2018 20:38

İstanbul, 10 Mart (DHA) – Kripto para birimleri piyasasında, hafta içinde yaşanan büyük düşüşün ardından, sabah saatlerinde gözlemlenen artış eğilimi devam ederken, son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 100 sanal para biriminden yalnızca ikisi düştü.
Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.63 artarak 9 bin 398 dolardan işlem gördü. Bitcoin 158 milyar 930 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 41.4’ünü oluştururken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından yüzde 7.47’lük bir artışla en çok Bitcoin Cash yükseldi.
Toplam 1,551 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasada gözlemlenen artış eğiliminin de etkisiyle piyasa hacmi 384 milyar 298 milyon dolar olarak gerçekleşti ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 16 milyar 99 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 3.63,
- Ethereum yüzde 4.56,
- Ripple yüzde 1.85,
- Bitcoin Cash yüzde 7.47,
- Litecoin yüzde 5.01,
- NEO yüzde 3.67,
- Stellar yüzde 4.45,
- Cardano yüzde 5.18,
- EOS yüzde 6.20 ve
- Monero yüzde 2.26 arttı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mart DHAKriptoBitcoinBitcoin CashToplamEnEthereumRippleLitecoinNEOStellarCardanoEOSMonero

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24