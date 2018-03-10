KRİPTOPARA – Piyasa büyük düşüşün ardından toparlanıyor

İstanbul, 10 Mart (DHA) – Kripto para birimleri piyasasında, hafta içinde yaşanan büyük düşüşün ardından, sabah saatlerinde gözlemlenen artış eğilimi devam ederken, son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 100 sanal para biriminden yalnızca ikisi düştü.

Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.63 artarak 9 bin 398 dolardan işlem gördü. Bitcoin 158 milyar 930 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 41.4’ünü oluştururken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından yüzde 7.47’lük bir artışla en çok Bitcoin Cash yükseldi.

Toplam 1,551 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasada gözlemlenen artış eğiliminin de etkisiyle piyasa hacmi 384 milyar 298 milyon dolar olarak gerçekleşti ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 16 milyar 99 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 3.63,

- Ethereum yüzde 4.56,

- Ripple yüzde 1.85,

- Bitcoin Cash yüzde 7.47,

- Litecoin yüzde 5.01,

- NEO yüzde 3.67,

- Stellar yüzde 4.45,

- Cardano yüzde 5.18,

- EOS yüzde 6.20 ve

- Monero yüzde 2.26 arttı.