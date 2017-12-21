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Ekonomi

KRİPTOPARA – Kriptopara piyasasının hacmi büyüdü Bitcoin’in payı düştü

İstanbul, 21 Aralık (DHA) - İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasasının hacmi, düne göre yüzde 2

21 Aralık 2017 13:01

İstanbul, 21 Aralık (DHA) - İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasasının hacmi, düne göre yüzde 2.5 artışla 647 milyar dolara yükseldi. 
Kripto para piyasasının belirleyicisi Bitcoin, saat 107:00 itibarıyla son 24 saatte yüzde 2.94 yükselerek 17 bin dolar seviyesinin üstüne çıktı.
Bitcoin 288 milyar dolarlık piyasa değeriyle, toplam 1,371 adet kriptoparanın oluşturduğu 647 milyar dolarlık piyasanın yüzde 44.5\'ini oluşturuyor. Kripto para piyasasında son 24 saatlik işlem hacmi ise 49.6 milyar dolar olarak kaydedildi.
Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler, Bitcoin yüzde 2.94, Ethereum yüzde 10.78, Ripple yüzde 33.28, Litecoin yüzde 1.92 ve Bitcoin Cash ise yüzde 3.63 yükseldi.

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