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Ekonomi

KRİPTOPARA – Kripto para birimleri hızla artıyor

İstanbul, 25 Aralık (DHA) – İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasasında, bir hafta önce 1,364 olan kripto para birimi adedi 1,380'e yükseldi

25 Aralık 2017 13:38

İstanbul, 25 Aralık (DHA) – İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasasında, bir hafta önce 1,364 olan kripto para birimi adedi 1,380\'e yükseldi.
Kripto para piyasasının hacmi, fiyat düşüşlerine bağlı olarak düne göre beş milyar dolar azaldı ve 545 milyar dolara geriledi.
Kripto para piyasasının belirleyicisi olan Bitcoin, son günlerdeki fiyat kayıplarının ardından düne göre yüzde 1.67 düşüş göstererek 14 bin dolardan işlem görüyor.
Bitcoin 234 milyar dolarlık piyasa değeriyle, toplam 1,380 adet kripto paranın oluşturduğu 545 milyar dolarlık piyasanın yüzde 43.1\'ini oluşturuyor. Kripto para piyasasında son 24 saatlik işlem hacmi ise 26 milyar dolar olarak kaydedildi.
Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler, Bitcoin yüzde 1.67, Bitcoin Cash yüzde 3.49 ve Ripple yüzde 6.52 düşerken, Litecoin yüzde 0.14 ve Ethereum yüzde 7.60 yükseldi.

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