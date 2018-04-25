KRİPTOPARA – Kâr satışlarıyla ilk 10'dan sekizi düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Nisan (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarında dün hız kazanan yükseliş, gelen kâr satışlarıyla yerini düşüşlere bıraktı ve en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden sekizi düştü.

Toplam 1,591 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.53’lük bir artışla 9,469 dolara yükselirken, 160 milyar 969 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın yüzde 38.5’ini oluşturdu. Satışların etkisiyle, piyasanın toplam hacmi de dünkü 422 milyar dolardan 416 milyar dolara geriledi.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminin artmasının da etkisiyle piyasa hacmi 418 milyar 48 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Toplam 10 bin 634 farklı borsada işlem gören kripto paralar arasında son 24 saatte en yüksek artış yüzde 30.25 ile Decred’de görülürken, en yüksek düşüş ise yüzde 11.94’le Bitcoin Cash’de görüldü.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 38 milyar 638 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 2.53

- EOS yüzde 8.89 yükselirken,

- Ethereum yüzde 1.49

- Ripple yüzde 4.42

- Bitcoin Cash yüzde 11.94

- Litecoin yüzde 2.35

- Cardano yüzde 1.88

- Stellar yüzde 2.72

- IOTA yüzde 6.16

- NEO yüzde 2.47 düştü.