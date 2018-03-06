KRİPTOPARA – İlk 100 kripto para biriminden 94'ü düştü

İstanbul, 6 Mart (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarına getirilen kısıtlama ve düzenleme haberlerinin yanında, \"Kahin\" diye bilinen ABD\'li ekonomist Nouriel Roubini\'nin, blok zinciri piyasasını \"boş bir hayalden ibaret\" diye nitelendirmesinin de etkisiyle, en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından 94’ü düştü.Piyasadaki gerilemede,

Güney Kore\'de kamu görevlilerinin \"kripto para birimlerine yatırım yapmalarının yasaklanması ve çeşitli kurumlardan kripto para birimlerine getirilen düzenleme haberleri\" etkili oldu.

Roubini de yeni makalesinde, kripto para birimleri ve blok zinciri teknolojilerinin “boş bir hayalden ibaret” olduğunu ve bu \"hayalin sonlanması gerektiğini\" savundu. Roubini yayınladığı makalede, Bitcoin ve kripto para birimlerinin başarısız olacağı ve bu nedenle kripto para birimlerinin altında yatan blok zinciri teknolojisine daha güçlü bir savunma kazandırılacağı ve kripto para birimleri başarısız olsa da, blok zinciri teknolojisinin \"yenilikçi ve devrimci bir teknoloji olacağı\" yönündeki tahminlere ilişkin, “Blok zinciri teknolojisi şu ana kadar en çok abartılan teknolojilerden biridir” dedi.

Toplam 1,541 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasada genel bir düşüş gözlemlenirken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.37 düşerek 11 bin 11 dolardan işlem gördü. Bitcoin 186 milyar 128 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 41.7’sini oluşturuyor.

Piyasada gözlemlenen genel düşüşün de etkisiyle piyasa hacmi 446 milyar 43 milyon dolar olarak gerçekleşirken piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 17 milyar 355 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 4.37,

- Ethereum yüzde 3.86,

- Ripple yüzde 10.83,

- Bitcoin Cash yüzde 5.17,

- Litecoin yüzde 5.39,

- Cardano yüzde 6.09,

- NEO yüzde 9.31,

- Stellar yüzde 9.73,

- Monero yüzde 2.10 ve

- EOS yüzde 6.55 düşüş yönünde oldu.

