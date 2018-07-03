KRİPTOPARA – İlk 10 arasından en çok Cardano yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Temmuz (DHA) - Blockchain (blok zinciri) platformu Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson’ın, kripto para birimleri de dahil olmak üzere, bütün varlıkların takas edilebilir olması gerektiğini söylemesinin de etkisiyle, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte en çok yedinci sıradaki Cardano yükseldi.

Kripto para birimleri piyasalarında sabah saatlerinde görülen artış eğilimi sürerken, Google’ın Londra merkezinde konuşan Hoskinson, kripto para birimlerinin “’Farklı değere sahip birimler’ arasındaki duvarları kaldıracağına” inandığını ve altın, yasal para birimleri ve hatta hava yolu millerinin bir varlık göstergesi olarak kabul edilmesi durumunda hepsinin takas edilebilir olduğunu belirtti.

Hoskinson’ın açıklamalarının ardından piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 12.59 ile en çok yedinci sıradaki Cardano yükseldi.

Toplam 1,602 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.60’lık bir artışla 6,597 dolara geri dönerken, 113 milyar 15 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin, piyasanın yüzde 41.8’ini oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte yüzde 6.98 ile Bitcoin Diamond, yüzde 4.55 ile Populous, yüzde 2.30 ile Bibox Token, yüzde 1.83 ile Stem ve yüzde 0.19 ile Power Ledger geriledi.

Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin yapılan açıklama ve duyuruların etkisiyle piyasadaki dalgalanmalar devam ederken, piyasa hacmi 270 milyar 159 milyon dolar olarak gerçekleşti ve 24 saatlik işlem hacmi 16 milyar 679 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 3.60

- Etheruem yüzde 4.34

- Ripple yüzde 8.22

- Bitcoin Cash yüzde 6.73

- EOS yüzde 11.47

- Litecoin yüzde 7.63

- Cardano yüzde 12.59

- Stellar yüzde 6.61

- IOTA yüzde 9.94

- Tether yüzde 0.25 arttı.