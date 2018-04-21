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Ekonomi

KRİPTOPARA – Güney Kore'nin yeni yaptırımlarıyla en büyük ilk 10'dan sekizi düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Nisan (DHA) – Güney Kore Gümrük İdaresi’nin kripto para madenciliği için gereken donanım malzemeleri ithalatı yaptırımlarını katılaştırmasıyla, son 24 saatte piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden sekizi düşt

21 Nisan 2018 18:11

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Nisan (DHA) – Güney Kore Gümrük İdaresi’nin kripto para madenciliği için gereken donanım malzemeleri ithalatı yaptırımlarını katılaştırmasıyla, son 24 saatte piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden sekizi düştü.
Güney Kore Gümrük İdaresi, kripto para madenciliği için gereken donanım malzemelerini ülkeye ithal edilebilmeleri için “güvenlik gerekliliği olan maddeler” listesine ekleyerek kripto para madenciliği üzerindeki yaptırımlarını katılaştırdı.
Piyasanın belirleyicisi Bitcoin’de yaptırımların açıklanmasının ardından bir düşüş görülmezken, Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.34’lük bir artışla 8,694 dolara yükseldi. En yüksek hacimli ilk 10 arasından son 24 saatte Bitcoin dışında yüzde 3.24’lük bir artışla yalnızca beşinci sıradaki EOS yükseldi.
En yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden son 24 saatte 71’inin düşmesiyle piyasa hacmi sabah saatlerine göre 21 miyar dolara denk gelen yüzde 5.6’lık bir düşüşle 371 milyar 918 milyon dolara geriledi.
Bitcoin 147 milyar 721 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 39.7’sini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 26 milyar 463 milyon dolar olarak gerçekleşti.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 2.34
- EOS yüzde 3.24 artarken,
- Ethereum yüzde 0.50
- Ripple yüzde 3.94
- Bitcoin Cash yüzde 1.43
- Litecoin yüzde 4.25
- Cardano yüzde 2.71
- Stellar yüzde 4.11
- IOTA yüzde 3.89
- NEO yüzde 3.59 düştü.

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