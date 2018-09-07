KRİPTOPARA – Goldman Sachs açıklamalarıyla piyasadaki dalgalı seyir sürdü

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Eylül (DHA) – ABD merkezli çokuluslu yatırım şirketi Goldman Sachs finansal Direktörü’nün (CFO), şirketin kripto para birimleri işlemleri birimi kurma planlarını arka plana attığı yönündeki haberlerin “yalan haber” olduğunu söylemesinin ardından kripto para birimleri piyasaları dalgalı seyretti.

Goldman Sachs CFO’su Martin Chavez, şirketin kripto para birimleri işlemleri birimi açma planlarını askıya aldığı yönünde çıkan haberleri yalanladı. ABD’nin San Fransisco eyaletinde TechCrunch Disrupt konferansından konuşan Chavez, şirketin söz konusu proje üzerinde hala çalıştığını belirtti ve “Böyle bir söylemi kullanacağımı daha önce hiç düşünmemiştim; ama, bu konuda yazılan haberlerin hepsi yalan haber” dedi.

Gelişmelerin etkisiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.27’lik bir artışla 6,493 dolar ile 6,500 doların altına döndü ve 112 milyar 43 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 54.7’sini oluşturdu.

Toplam 1,921 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yarısı artarken, en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından ise 35’i geriledi ve yüzde 9.01 ile en çok 97’nci sıradaki BitcoinDark düştü.

Piyasadaki dalgalanmaların ardından piyasa hacmi 204 milyar 983 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 12 milyar 988 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.27

- Ripple yüzde 2.52

- Stellar yüzde 5.07

- Litecoin yüzde 1.41

- Tether yüzde 0.66 artarken

- Ethereum yüzde 2.42

- Bitcoin Cash yüzde 0.24

- EOS yüzde 0.22

- Cardano yüzde 0.51

- Monero yüzde 0.20 düştü.