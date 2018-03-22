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Ekonomi

KRİPTOPARA – En yüksek hacimlilerin 94'ü düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Mart (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarındaki düşüş eğilimi devam ederken son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden 94’ü düştü

22 Mart 2018 20:50

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Mart (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarındaki düşüş eğilimi devam ederken son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden 94’ü düştü.
Toplam 1,575 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.20 düşerek 8 bin 632 dolardan işlem gördü. Piyasanın belirleyicisi Bitcoin toplam 146 milyar 186 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın 44.4’ünü oluşturdu.
Toplam 9,526 adet piyasada işlem gören kripto para birimlerinin en yüksek hacimli ilk 100 sanal para biriminden son 24 saatte yalnızca altısının yükselmesinin de etkisiyle piyasa hacmi 329 milyar 572 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 15 milyar 542 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 5.20
- Ethereum yüzde 8.35
- Ripple yüzde 9.03
- Bitcoin Cash yüzde 4.98
- Litecoin yüzde 6.04
- Cardano yüzde 12.60
- NEO yüzde 12.01
- Stellar yüzde 12.99 ve
- IOTA yüzde 9.40 düşerken
- EOS yüzde 3.11 arttı.

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