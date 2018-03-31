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Ekonomi

KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 10'un yarısı arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Mart (DHA) – Sabah saatlerinde gözlemlenen düşüş eğilimine bağlı olarak Bitcoin düşmeye devam ederken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden son 24 saatte artan para birimi sayısı beşe yükseldi

31 Mart 2018 16:03

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Mart (DHA) – Sabah saatlerinde gözlemlenen düşüş eğilimine bağlı olarak Bitcoin düşmeye devam ederken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden son 24 saatte artan para birimi sayısı beşe yükseldi.
Toplam 1,595 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.58’lik bir düşüşle 7 bin dokuz dolara geriledi ve 118 milyar 806 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın 44.8’ini oluşturdu.
En yüksek hacimli ilk 10 sanal para biriminden son 24 saatte yüzde 0.50’lik bir artışla Ethereum, yüzde 0.15’lik bir artışla EOS, yüzde 0.07’lik bir artışla Cardano, yüzde 4.02’lik bir artışla Stellar ve yüzde 0.86’lık bir artışla IOTA yükseldi. En yüksek hacimli ilk 10 arasından beşinin yükselmesinin etkisiyle piyasa hacmi de 265 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 12 milyar 589 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.58
- Ripple yüzde 1.30
- Bitcoin Cash yüzde 3.98
- Litecoin yüzde 0.36
- NEO yüzde 1.35 düşerken
- Ethereum yüzde 0.50
- EOS yüzde 0.15
- Cardano yüzde 0.07
- Sellar yüzde 4.02
- IOTA yüzde 0.86 arttı.

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