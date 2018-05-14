KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 10'dan altısı düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Mayıs (DHA) – Çeşitli ülke ve kurumlardan kripto para birimlerine ilişkin yapılan açıklamaların ardından piyasadaki dalgalanmaların da etkisiyle, son 24 saatte piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden altısı düştü.

Toplam 10,928 adet piyasada işlem gören 1,610 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.77’lik bir düşüşle 8,425 dolara geriledi.

Bitcoin de dahil olmak üzere son 24 saatte piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden altısının düşmesi ve en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden 43’ünün gerilemesinin de etkisiyle piyasa hacmi 389 milyar 966 milyon dolar ile 400 milyar doların altına düştü.

Bitcoin 143 milyar 505 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 36.8’ini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 21 milyar 901 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.77

- Bitcoin Cash yüzde 4.41

- EOS yüzde 1.69

- Litecoin yüzde 1.79

- Cardano yüzde 1.09

- Stellar yüzde 2.53 düşerken

- Ethereum yüzde 2.40

- Ripple yüzde 4.15

- IOTA yüzde 1.38

- TRON yüzde 0.64 arttı.