T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 10'dan altısı düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Mayıs (DHA) – Çeşitli ülke ve kurumlardan kripto para birimlerine ilişkin yapılan açıklamaların ardından piyasadaki dalgalanmaların da etkisiyle, son 24 saatte piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden altısı dü

14 Mayıs 2018 14:32

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Mayıs (DHA) – Çeşitli ülke ve kurumlardan kripto para birimlerine ilişkin yapılan açıklamaların ardından piyasadaki dalgalanmaların da etkisiyle, son 24 saatte piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden altısı düştü.
Toplam 10,928 adet piyasada işlem gören 1,610 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.77’lik bir düşüşle 8,425 dolara geriledi.
Bitcoin de dahil olmak üzere son 24 saatte piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden altısının düşmesi ve en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden 43’ünün gerilemesinin de etkisiyle piyasa hacmi 389 milyar 966 milyon dolar ile 400 milyar doların altına düştü.
Bitcoin 143 milyar 505 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 36.8’ini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 21 milyar 901 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.77
- Bitcoin Cash yüzde 4.41
- EOS yüzde 1.69
- Litecoin yüzde 1.79
- Cardano yüzde 1.09
- Stellar yüzde 2.53 düşerken
- Ethereum yüzde 2.40
- Ripple yüzde 4.15
- IOTA yüzde 1.38
- TRON yüzde 0.64 arttı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçMayıs DHAToplamBitcoinEnBitcoin CashEOSLitecoinCardanoStellarEthereumRippleIOTATRON

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24