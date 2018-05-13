KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 100'ün 95'i arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Mayıs (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli kişi ve kurumlardan gelen açıklamaların ardından piyasadaki dalgalanmalar sürerken, tepki alımlarının da etkisiyle en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminin 95’i yükseldi.

Toplam 1,610 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.94’lük bir artışla 8,483 dolara yükselirken, 144 milyar 480 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın yüzde 37.1’ini oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde genel bir artış gözlemlenirken, son 24 saatte yüzde 13.78’lik bir artışla en çok TRON yükseldi. En yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden son 24 saatte 95’i artarken, yüzde 18.62’lik bir artışla en çok 73’üncü sıradaki Substratum yükseldi.

Piyasadaki genel artışın etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 17 milyar dolara denk gelen yüzde 4.5’lik bir artışla 388 milyar 968 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatelik işlem hacmi ise 21 milyar 404 milyon dolar olarak hesaplandı.En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.94

- Ethereum yüzde 5.51

- Ripple yüzde 5.28

- Bitcoin Cash yüzde 10.17

- EOS yüzde 7.90

- Litecoin yüzde 4.56

- Cardano yüzde 8.78

- Stellar yüzde 11.87

- IOTA yüzde 5.92

- TRON yüzde 13.78 yükseldi.