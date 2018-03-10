KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 100 tekrar yükselişte

İstanbul, 10 Mart (DHA) – Kripto para birimleri piyasasında son günlerde gözlemlenen genel düşüşün ardından tepki alımlarının etkisiyle piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 sanal para birimi arttı.

Toplam 9,255 adet piyasa işlem gören 1,551 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminin artmasının da etkisiyle piyasa hacmi 390 milyar 933 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin ise son 24 saatte yüzde 8.53 artarak 9 bin 515 dolardan işlem gördü. Bitcoin 160 milyar 913 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 41.2’sini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 18 milyar 686 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 8.53,

- Ethereum yüzde 11.20,

- Ripple yüzde 10.06,

- Bitcoin Cash yüzde 10.80,

- Litecoin yüzde 16.48,

- NEO yüzde 11.63,

- Stellar yüzde 14.20,

- Cardano yüzde 14.20,

- Monero yüzde 15.57 ve

- EOS yüzde 13.48 arttı.