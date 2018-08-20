KRİPTOPARA – En büyük ilk 10'un yedisi geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Ağustos (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin yapılan çeşitli açıklamaların ardından piyasadaki artış yerini düşüş eğilimine bıraktı ve en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden son 24 saatte yedisi geriledi.

Toplam 13,145 adet piyasada işlem gören 1,855 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.39’luk artışla 6,434 dolara yükseldi. Bitcoin, 110 milyar 796milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.2’sini oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.39, 0.43 ve 1.08 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin, Tether ve Monero arttı. En büyük ilk 100 kripto para birimi arasından ise 35’i geriledi.

Piyasadaki dalgalanmaların etkisiyle piyasa hacmi 212 milyar 484 milyon dolar olarak gerçekleşti ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 12 milyar 128 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.39

- Tether yüzde 0.43

- Monero yüzde 1.08 artarken

- Ethereum yüzde 2.64

- Ripple yüzde 1.22

- Bitcoin Cash yüzde 2.14

- EOS yüzde 1.94

- Stellar yüzde 0.02

- Litecoin yüzde 2.79

- Cardano yüzde 2.58 düştü.