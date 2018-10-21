KRİPTOPARA – En büyük ilk 10'dan yalnızca Stellar geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Ekim (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli ülke ve kurumdan açıklamaların etkisiyle piyasadaki dalgalanmalar sürerken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yalnızca Stellar geriledi.

Toplam 15,124 adet piyasada işlem gören, 2,112 adet kripto para biriminin işlem gördüğü piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.80’lk bir artışla 6,534 dolara yükseldi ve 113 milyar 273 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 53.6’sını oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 1.54 ile yalnızca Stellar gerilerken, en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından ise 76’sı arttı ve artış eğilimine yüzde 27.45 ile 83’üncü sıradaki Ravencoin öncülük etti.

Gelişmelerin etkisiyle Cuma günü 210 milyar doların altına gerileyen piyasa hacmi, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminin toparlanmasıyla 211 milyar 183 milyon dolar olarak gerçekleşti. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 9 milyar 492 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler ( sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.80

2.Ethereum yüzde 0.74

3.Ripple yüzde 0.43

4.Bitcoin Cash yüzde 1.27

5.EOS yüzde 1.34

7.Litecoin yüzde 0.18

8.Tether yüzde 0.28

9.Cardano yüzde 0.22

10.Monero yüzde 1.76 artarken

6.Stellar yüzde 1.54 düştü.