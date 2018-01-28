T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KRİPTOPARA – En büyük hacimli beş sanal para yükselmeye devam ediyor 

İstanbul, 28 Ocak (DHA) - Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde farklı ülkelerden gelen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerine bağlı olarak, piyasalardaki dalgalanmalar sürerken, piyasa hacmi en yüksek beş kripto parada yükselme trendi devam ediyo

28 Ocak 2018 12:46

İstanbul, 28 Ocak (DHA) - Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde farklı ülkelerden gelen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerine bağlı olarak, piyasalardaki dalgalanmalar sürerken, piyasa hacmi en yüksek beş kripto parada yükselme trendi devam ediyor.

 Toplam 8,195 farklı piyasada işlem gören kripto para birimlerindeki son 24 saatlik işlem hacmi 22 milyar 222 milyon dolar olarak hesaplandı. En büyük beş sanal para biriminin değeri, son 24 saatte artarken, toplam piyasa hacmi düne göre 44 milyar dolar artarak 583 milyar dolara yükseldi. 
Kripto para piyasasının yüzde 34.2\'sine sahip olan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5.59 artışla 11 bin 885 dolara çıkarken, piyasanın diğer en büyüklerinden Ethereum yüzde 9.26, Ripple yüzde 7.31, Bitcoin Cash yüzde 4.61 ve Cardano yüzde 9.22 yükseldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ocak DHAKriptoEnBitcoinEthereumRippleBitcoin CashCardano

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24