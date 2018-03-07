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Ekonomi

KRİPTOPARA – En büyük hacimli 100 kripto para biriminden 92'si düştü

İstanbul, 7 Mart (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarına getirilen kısıtlama ve düzenleme haberlerinin yanında, "Kahin" diye bilinen ABD'li ekonomist Nouriel Roubini'nin, blok zinciri piyasasını "boş bir hayalden ibaret" diye nitelendirmesinin de etkis

07 Mart 2018 20:51

İstanbul, 7 Mart (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarına getirilen kısıtlama ve düzenleme haberlerinin yanında, \"Kahin\" diye bilinen ABD\'li ekonomist Nouriel Roubini\'nin, blok zinciri piyasasını \"boş bir hayalden ibaret\" diye nitelendirmesinin de etkisiyle, en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından 92’i düştü.
Piyasadaki gerilemede, Güney Kore\'de kamu görevlilerinin \"kripto para birimlerine yatırım yapmalarının yasaklanması ve çeşitli kurumlardan kripto para birimlerine getirilen düzenleme haberleri\" etkili oldu.
Toplam 1,541 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasada genel bir düşüş gözlemlenirken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.06 düşerek 10,656 dolardan işlem gördü. Bitcoin 180 milyar dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 42’sini oluşturuyor.
Piyasada gözlemlenen genel düşüşün de etkisiyle piyasa hacmi 1.5 milyar dolar düşüşle 428.6 milyar dolar olarak gerçekleşirken piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 17.5 milyar dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;
- Bitcoin yüzde 3.06,
- Ethereum yüzde 5.37,
- Ripple yüzde 3.33,
- Bitcoin Cash yüzde 2.60,
- Litecoin yüzde 4.12,
- Cardano yüzde 7.29,
- NEO yüzde 0.54,
- Stellar yüzde 2.49 ve
- EOS yüzde 8.41 düşerken,
- Monero yüzde 1.67 arttı.

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