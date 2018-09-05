KRİPTOPARA – En büyük 100'den 61'i yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Eylül (DHA) – Kripto para birimleri piyasaları çeşitli açıklamaların etkisiyle dalgalı seyrini sürdürürken, en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 61’i arttı.

Kripto para birimleri ve teknolojileri kapsamındaki haberlerde Borsa İstanbul, Türkiye’de finans kurumları arasındaki iş akışlarında kullanılan ilk blockchain (blok zinciri) projesini hayata geçirdiğini duyurdu. Söz konusu projeyle, Takas İstanbul ve Merkezi Kayıt İstanbul’un elektronik başvuruya ait müşteri veri tabanında yer alan bilgilerin senkronize hale getirildiği belirtildi.

Statistica araştırma şirketinin 15 bin kişi üzerinde gerçekleştirdiği bir ankete göre ise, yüzde 18 ile, Türkiye nüfusu en çok kripto para birimleri yatırımı yapan ülke oldu. Türkiye’yi yüzde 12 ile Romanya ve yüzde 11 ile Polonya izledi.

Gelişmelerin etkisiyle kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.19’luk bir artışla 7,374 dolara yükseldi ve 127 milyar 218 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 53.1’ini oluşturdu.

Toplam 13,729 adet piyasada işlem gören 1,910 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden yüzde 0.61 ve yüzde 0.79 ile sırasıyla yalnızca Ethereum ve Ripple düşerken, yüzde 3.83 ile en çok Stellar arttı.

En yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte 61’i artarken, yüzde 153.15 ile en çok artış 23’üncü sıradaki Bitcoin Diamond’da görüldü.

Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi 239 milyar 486 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 13 milyar 195 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.19

- Bitcoin Cash yüzde 0.39

- EOS yüzde 1.30

- Stellar yüzde 3.83

- Litecoin yüzde 2.29

- Tether yüzde 0.12

- Cardano yüzde 1.57

- Monero yüzde 2.18 artarken

- Ethereum yüzde 0.61

- Ripple yüzde 0.79 düştü.