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Ekonomi

KRİPTOPARA – En büyük 10 kripto paranın dördü yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Mart (DHA) – Kripto para piyasası hacmi dün yaşanan düşüşün ardından tepki alımlarının etkisiyle normalleşme eğilimine döndü

12 Mart 2018 20:48

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Mart (DHA) – Kripto para piyasası hacmi dün yaşanan düşüşün ardından tepki alımlarının etkisiyle normalleşme eğilimine döndü.
Toplam 9,258 adet piyasada işlem gören 1,556 sanal para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi, öğle saatlerine göre 13 milyar dolar azalarak 384 milyar dolara gerilerken, 161.86 milyar dolarlık hacmiyle piyasanın yüzde 42.1’ini oluşturan Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.18’lik artışla 9,569 dolardan işlem gördü.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 14.14 milyar dolar oldu.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişimler;
- Bitcoin yüzde 3.18,
- Bitcoin Cash yüzde 0.64,
- Cardano yüzde 5.87 ve
- Stellar yüzde 0.91 artarken,
- Ethereum yüzde 0.49,
- Ripple yüzde 0.34,
- Litecoin yüzde 1.58,
- NEO yüzde 0.81,
- EOS yüzde 1.90 ve
- Monero yüzde 1.09 düştü

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