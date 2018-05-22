KRİPTOPARA – En büyük 10 kripto para birimi değer kaybetti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Mayıs (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarında çeşitli açıklama ve duyuruların ardından dalgalı seyir devam ederken, son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından 89’u, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminin de tümü düştü.

Toplam 10,882 adet piyasada işlem gören 1,604 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.29’luk bir düşüşle 8.261 dolara düştü. Bitcoin 140 milyar 839 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 37.5’ini oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi son 24 saatte tümü düşerken, en yüsksek hacimli ilk 100 kripto para biriminin gerileyen 89’u arasından en çok yüzde 17.12’lik bir düşüşle Bitcoin Private geriledi.

Piyasadaki genel dalgalanmaların etkisiyle piyasa hacmi 373 milyar 412 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 15 milyar 728 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 2.29

- Ethereum yüzde 2.55

- Ripple yüzde 2.07

- Bitcoin Cash yüzde 4.87

- EOS yüzde 3.38

- Litecoin yüzde 1.94

- Cardano yüzde 4.29

- Stellar yüzde 2.11

- TRON yüzde 1.56

- IOTA yüzde 3.58 düştü.