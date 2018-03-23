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Ekonomi

KRİPTOPARA – En büyük 10 içinden yalnız EOS yükseldi

İstanbul, 23 Mart (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin yapılan çeşitli açıklamaların etkisiyle piyasadaki genel düşüş seyri devam ederken, en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından sadece 26’sı yükseldi

23 Mart 2018 21:04

İstanbul, 23 Mart (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin yapılan çeşitli açıklamaların etkisiyle piyasadaki genel düşüş seyri devam ederken, en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından sadece 26’sı yükseldi.
Toplam 1,578 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.23’lük bir düşüşle 8 bin 460 dolara geriledi. Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından yüzde 4.09’lık artışla son 24 saatte sadece EOS yükselirken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin 143 milyar 287 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın 44.2’sini oluşturdu.
Piyasadaki genel düşüş eğiliminin de etksiyle piyasa hacmi 324 milyar 69 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 13 milyar 950 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 2.23
- Ethereum yüzde 2.36
- Ripple yüzde 2.43
- Bitcoin Cash yüzde 1.74
- Litecoin yüzde 2.93
- Cardano yüzde 4.37
- NEO yüzde 4.86
- Stellar yüzde 2.82
- IOTA yüzde 1.74 düşerken,
- EOS yüzde 4.09 arttı.

 

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