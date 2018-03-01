KRİPTOPARA – CFTC'nin kripto para işlemi izni piyasa hacmini yükseltti

İstanbul, 1 Mart (DHA) - Sanal para birimleriyle açıklama ve regülasyon haberlerinin ardından normalleşme işaretleri gösteren kripto para piyasası hacmi, ABD Vadeli Emtia İşlemleri Komisyonu’nun (CFTC), çalışanlarına kripto para işlemleri için izin vermesinin etkisiyle sabah saatlerine göre yaklaşık dokuz milyar dolarlık artışla 455.2 milyar dolar düzeyine çıktı.

Toplam 8,881 farklı piyasada işlem gören 1,527 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın yüzde 40.1’ini oluşturan piyasa belirleyicisi Bitcoin 24 saatte yüzde 2.22 artışla 10,796 dolardan işlem gördü. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 17.5 milyar dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 2.22,

- Ethereum yüzde 0.35,

- Ripple yüzde 3.34,

- Bitcoin Cash yüzde 5.06,

- Litecoin yüzde 0.21 ve

- IOTA yüzde 3.91 artarken,

- NEO yüzde 4.70,

- Cardano yüzde 3.09,

- Stellar yüzde 0.17 ve

- EOS yüzde 1.19 düştü.