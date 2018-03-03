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Ekonomi

KRİPTOPARA – BOE Başkanı Carney'nin açıklamaları piyasada artışa sebep oldu

İstanbul, 3 Mart (DHA) – Birleşik Krallık Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney’nin, kripto para birimleri işlemlerini yasaklama niyetinde olmadıklarını, fakat sanal para birimlerine daha kapsamlı bir finansal sistemde düzenleme getirilmesi  gerektiğin

03 Mart 2018 20:38

İstanbul, 3 Mart (DHA) – Birleşik Krallık Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney’nin, kripto para birimleri işlemlerini yasaklama niyetinde olmadıklarını, fakat sanal para birimlerine daha kapsamlı bir finansal sistemde düzenleme getirilmesi  gerektiğini söylemesinin ve tepki alımlarının etkisiyle en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminin dokuzunda artış gözlemlendi.
Son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 10 kripto paranın arasına giren Monero’da görülen artışın yüzde 15.26’dan yüzde 11.47’ye gerilemesiyle Monero 10. sıraya geriledi.  
Toplam 1,534 adet sanal para biriminin oluşturduğu kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin ise son 24 saatte yüzde 4.80 artarak 11 bin 484 dolardan işlem gördü. Bitcoin piyasa hacmi 194.061 milyar dolar olarak gerçekleşirken, piyasanın en yüksek hacimli sanal para birimi piyasanın yüzde 41.7’sini oluşturdu.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;
Bitcoin yüzde 4.80,
Ethereum yüzde 0.49,
Ripple yüzde 0.72,
Bitcoin ash yüzde 1.20,
Litecoin yüzde 3.92,
NEO yüzde 1.51,
Cardano yüzde 3.82,
Stellar yüzde 1.07,  
Monero yüzde 11.47 artarken,
EOS yüzde 0.24 düştü

 

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