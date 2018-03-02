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Ekonomi

KRİPTOPARA – Bitcon 11 bin doları aştı

İstanbul, 2 Mart (DHA) – Çeşitli kurumlardan kripto para birimleriyle ilgili yapılan açıklamaların ardından sabah saatlerinde Bitcoin'de gözlemlenen artış eğilimi devam ederken, son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 10 sanal para biriminden yalnızca dördü a

02 Mart 2018 15:55

İstanbul, 2 Mart (DHA) – Çeşitli kurumlardan kripto para birimleriyle ilgili yapılan açıklamaların ardından sabah saatlerinde Bitcoin\'de gözlemlenen artış eğilimi devam ederken, son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 10 sanal para biriminden yalnızca dördü arttı.
Toplam 8,916 adet piyasada işlem gören 1,531 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi, sabah saatlerindeki artışını koruyarak 462 milyar 662 milyon dolar olarak gerçekleşti. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 19 milyar 363 milyon dolar olarak hesaplanırken, kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli ilk 10 sanal para birimi arasından son 24 saatte yalnızca ilk dört arttı.
Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.91 artarak 11 bin 84 dolardan işlem gördü. Bitcoin 187 milyar 267 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 40.7’sini oluşturuyor.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 3.91,

- Ethereum yüzde 0.05,

- Ripple yüzde 0.22 ve

-  Bitcoin Cash yüzde 1.81 artarken,

- Litecoin yüzde 0.40

- NEO yüzde 0.91,

- Cardano yüzde 1.69,

- Stellar yüzde 2.67,

- EOS yüzde 1.57,

- IOTA yüzde 2.35 düştü.

 

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