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Ekonomi

KRİPTOPARA – Bitcoin yeniden dokuz bin doları aştı

İstanbul, 13 Şubat (DHA) - Kripto para birimleri tepki alımlarının da etkisiyle yükselme trendine devam ederken, kripto para piyasasının yüzde 35’ini oluşturan, piyasa belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 6

14 Şubat 2018 20:48

İstanbul, 13 Şubat (DHA) - Kripto para birimleri tepki alımlarının da etkisiyle yükselme trendine devam ederken, kripto para piyasasının yüzde 35’ini oluşturan, piyasa belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.62 artışla yeniden 9 bin doların üzerine çıkarak  9 bin 209 dolardan işlem gördü.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 21 milyar dolar olarak gerçekleşirken, toplam 1,530 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasalarda toplam hacim ise 444.24 milyar dolara çıktı.
Kripto para piyasasında Bitcoin\'i izleyen diğer yüksek hacimli para birimlerinin diğer 24 saatlik değişimler ise, Ethereum yüzde 4.86, Ripple yüzde 3.27, Bitcoin Cash yüzde 4.28 ve Litecoin yüzde 32.43 artış gösterdi.

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