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Ekonomi

KRİPTOPARA – Bitcoin tekrar yedi bin doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Mart (DHA) – Kripto para birimi piyasasında yaklaşık bir haftadır süren düşüş eğiliminin ardından Bitcoin tekrar yedi bin doların üzerine çıktı

31 Mart 2018 20:53

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Mart (DHA) – Kripto para birimi piyasasında yaklaşık bir haftadır süren düşüş eğiliminin ardından Bitcoin tekrar yedi bin doların üzerine çıktı.
Toplam 9,906 adet piyasada işlem gören 1,595 adet sanal para biriminin oluşturdupğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.13 artarak yedi bin 38 dolara yükseldi ve 119 milyar 300 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın yüzde 45’ini oluşturdu.
Tepki alımlarının da etkisiyle piyasadaki genel artış sebebiyle piyasa hacmi 264 milyar 997 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 85’i arttı.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 12 milyar 718 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 2ç13
- Ethereum yüzde 3.77
- Ripple yüzde 1.86
- Litecoin yüzde 1.44
- EOS yüzde 0.30
- Stellar yüzde 12.42
- Cardano yüzde 3.83
- NEO yüzde 0.14
- IOTA yüzde 2.69 artarken
- Bitcoin Cash yüzde 0.39 düştü.

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