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Ekonomi

KRİPTOPARA – Bitcoin bin dolara yakın yükseldi, tüm kriptoparalar rallide

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Nisan (DHA) – Kripto para birimlerine çeşitli ülke ve kurumlardan getirilen düzenleme ve kısıtlama haberleriyle piyasadaki dalgalı seyrin ardından gelen tepki alımlarının etkisiyle en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arta

12 Nisan 2018 19:07

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Nisan (DHA) – Kripto para birimlerine çeşitli ülke ve kurumlardan getirilen düzenleme ve kısıtlama haberleriyle piyasadaki dalgalı seyrin ardından gelen tepki alımlarının etkisiyle en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi artarken piyasanın en yüksek hacimli beşinci parası EOS 24 saatte yüzde 37.22 değer kazandıktan sonra düne göre yüzde 32.84 artışla 9.03 dolar düzeyinde.

Sabah saatlerinde 6 bin 810 dolardan işlem gören Bitcoin, öğleden sonra keskin bir şekilde değerlenerek yüzde 11.44 artışla 7 bin 674 dolara yükseldi.

Toplam 1,564 adet kripto para biriminin oluşturduğu 10 bin 199 adet borsadan oluşan piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 11.44 artışla 7 bin 674 dolara yükselirken, 130 milyar 256 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın yüzde 43.7’sini oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte en çok artan yüzde 32.84 ile EOS ve en çok düşen yüzde -2.09 ile Bitcoin Diamond olurken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki genel artışın da etkisiyle piyasa hacmi 298 milyar 374 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 23 milyar 193 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 11.44,

- Ethereum yüzde 10.68,

- Ripple yüzde 10.91,

- Bitcoin Cash yüzde 9.24,

- EOS yüzde 32.84,

- Litecoin yüzde 7.22,

- Cardano yüzde 23.80,

- Stellar yüzde 11.46,

- NEO yüzde 13.89 ve

- IOTA yüzde 15.30 arttı.

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