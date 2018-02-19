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Ekonomi

KRİPTOPARA – Bitcoin 10 bin doların üzerinde tutunuyor

İstanbul, 19 Şubat (DHA) – Kripto para birimleri piyasasında çeşitli kurumlardan gelen düzenleme ve uyarı açıklamaları ve tepki alımlarına bağlı olarak dalgalanmalar sürerken, Bitcoin yüzde 2

19 Şubat 2018 14:08

İstanbul, 19 Şubat (DHA) – Kripto para birimleri piyasasında çeşitli kurumlardan gelen düzenleme ve uyarı açıklamaları ve tepki alımlarına bağlı olarak dalgalanmalar sürerken, Bitcoin yüzde 2.34 yükselerek 10 bin doların üzerinde tutunmayı sürdürdü.
Toplam 8,944 adet piyasada işlem gören 1,545 sanal para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi, en yüksek hacimli ilk on para biriminden yedisinin artmasıyla, dün akşam saatlerine göre yüzde 1.43 artarak 496.7 milyar dolara yükseldi.
Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin yüzde 2.34 artarak 10 bin 896 dolardan işlem gördü. Bitcoin piyasanın yüzde 37’sini oluştururken piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 20.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Kripto para piyasasının en yüksek hacimli dört birimdeki 24 saatlik değişimler ise, Ethereum yüzde 1.37, Bitcoin Cash yüzde 1.09, Litecoin yüzde 1.17 artarken Ripple yüzde 0.55 düştü.

 

 

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