KRİPTOPARA – BIS açıklamalarıyla piyasada genel düşüş başladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Haziran (DHA) – Uluslararası Ödemeler Bankası’nın (BIS) kayıt dışı kripto para birimlerinin parasal sistemin temeli olarak hizmet veremeyeceği uyarısının ardından piyasada genel bir düşüş eğilimi başladı.

Merkez bankalarının merkez bankası olarak BIS, yayınladığı yıllık ekonomik raporunda işlemlerin merkezi olmayan bir fikir birliği yoluyla onaylandığı sistemin piyasadaki güveni kıracağı uyarısında bulunurken, kırılan güvenin bireysel işlemlerde aksamalara neden olacağının, bu sebeple de söz konusu para biriminin değer kaybedebileceğinin altını çizdi.

Raporun açıklanmasının ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.33’lük bir düşüşle 6,480 dolara gerilerken, 110 milyar 825 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 40.1’ini oluşturdu.

Toplam 1,629 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde son 24 saatte genel bir düşüş gözlemlenirken, en yüksek hacimli ilk 100 arasından son 24 saatte 89’u geriledi.

Piyasadaki genel düşüş eğilimin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte beş milyar dolara denk gelen yüzde 1.8’lik bir düşüşle 276 milyar 550 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 10 milyar 121 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.33

- Ethereum yüzde 1.38

- Ripple yüzde 2.49

- Bitcoin Cash yüzde 2.34

- EOS yüzde 3.65

- Litecoin yüzde 2.91

- Stellar yüzde 2.24

- Cardano yüzde 3.30

- IOTA yüzde 2.69

- TRON yüzde 2.86 geriledi.