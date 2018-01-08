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Ekonomi

KRİPTOPARA – Beş büyük para birimi düştü

İstanbul, 8 Ocak (DHA) -  İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen "düzenleme" haberleriyle sert dalgalanmalar yaşayan kripto para birimleri piyasasını

08 Ocak 2018 20:14

İstanbul, 8 Ocak (DHA) -  İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen \"düzenleme\" haberleriyle sert dalgalanmalar yaşayan kripto para birimleri piyasasının en büyük beş para biriminde düşüş gözlenirken, bu duruma bağlı olarak kripto para piyasası hacmi ise düne göre yüzde 12.7 daralarak, 105 milyar dolarlık düşüşle 725 milyar dolara indi.
1384 adet kripto paranın oluşturduğu kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 9.97 düşerek 15.1 bin dolara geriledi. Bitcoin 725 milyar dolarlık kripto para birimleri piyasasının yüzde 34.9\'unu oluştururken, kripto para birimleri piyasasının son 24 saatlik işlem hacmi 42.9 milyar dolar olarak hesaplandı.
Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler ise şöyle: Bitcoin yüzde 9.97,  Ripple yüzde 27.41, Bitcoin Cash yüzde 18.61 ve Cardano yüzde 13.62 ve Ethereum yüzde 1.03 azaldı.

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