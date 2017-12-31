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Ekonomi

KRİPTOPARA - Yılın son gününde kripto para birimleri yükseldi

İstanbul, 31 Aralık (DHA) -  İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasası 2017 yılını artışla kapatıyor

31 Aralık 2017 20:32

İstanbul, 31 Aralık (DHA) -  İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasası 2017 yılını artışla kapatıyor.
1372 adet kripto paranın oluşturduğu kripto para piyasasında 225 milyar dolarlık piyasa değeriyle kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.04 artarak 13 milyar dolardan işlem görüyor. Bitcoin 591 milyar dolarlık piyasa değerinin yüzde 38.1\'ini oluştururken kripto para piyasasının son 24 saatlik piyasa hacmi 33 milyar dolar olarak hesaplandı.
Piyasada en yüksek hacme sahip beş kripto para birimindeki günlük değişimler ise; Bitcoin yüzde 5.04, Ethereum yüzde 4.45, Bitcoin Cash yüzde 2.46 ve Cardano yüzde 18.02 artarken Ripple yüzde 0.38 düştü.

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