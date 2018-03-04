KRİPTOPARA - Piyasada düşüş eğilimi gözlemlendi

İstanbul, 4 Mart (DHA) – Kripto para birimlerine çeşitli kurumlardan getirilen kısıtlama ve düzenleme haberlerinin ardından piyasa hacmi 450 milyar dolar seviyelerine gerilerken, en yüksek hacimli ilk 10 sanal para biriminde de düşüş gözlemlendi.

Toplam 8,983 adet piyasada işlem gören 1,536 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi son 24 saatte 10 milyar dolara denk gelen yüzde 2.2’lik bir düşüşle 453 milyar 275 milyon dolara geriledi.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde genel bir düşüş gözlemlenirken piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.62’lik bir düşüşle 11 bin 183 dolardan işlem gördü. Bitcoin 188 milyar 996 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 41.7’sini oluştururken piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 15 milyar 262 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.62,

- Ethereum yüzde 2.07,

- Ripple yüzde 1.02,

- Bitcoin Cash yüzde 3.70,

- Litecoin yüzde 3.20,

- NEO yüzde 5.96,

- Cardano yüzde 2.22,

- EOS yüzde 3.74 ve

- Monero yüzde 5.94 düşerken,

- Stellar yüzde 12.28 arttı.