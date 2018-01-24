İstanbul, 24 Ocak (DHA) - Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde farklı ülkelerden gelen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerinin ardından büyük ölçüde gerileyen işlem hacmi yeniden 500 milyar doların üzerine çıkarken, sanal para birimlerinin sayısındaki artış da sürüyor.

Kripto para piyasasına bir günde eklenen 10 yeni sanal para birimiyle birlikte toplam sanal para birimi 1,486 adete yükseldi.

Bu süre içinde kripto para birimi piyasasındaki genel artışla piyasa hacmi yüzde 5.65\'e karşılık gelen 28 milyar dolar artarak 523 milyar 913 milyon dolara yükseldi.

Kripto para piyasasının belirleyicisi Bitcoin düne göre yüzde 2.49 artarak 10 bin 787 dolardan işlem gördü.

Bitcoin, piyasanın yüzde 34.6\'sını oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 26 milyar 897 milyon dolar olarak hesaplandı.

Piyasadaki en büyük dört kripto para birimlerindeki değişimler ise şöyle; Ethereum yüzde 1.99, Ripple yüzde 5.36, Bitcoin Cash yüzde 1.86 ve Cardano yüzde 0.78 arttı.