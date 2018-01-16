KRİPTOPARA - Piyasa hacmi yeniden 700 milyar doların altında

İstanbul, 16 Ocak (DHA) - İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen \"düzenleme\" haberlerini devam eden etkisiyle kripto para birimleri piyasa hacmi yüzde 8.90 azalarak 651 milyar 723 milyon dolara geriledi.

Son bir haftada eklenen 66 yeni kripto para birimiyle 1450 kripto para birimini oluşturduğu kripto para piyasasının belirleyicisi Bitcoin, 24 saatte yüzde 3.60 düşüşle 13 bin 358 dolara geriledi.

Bitcoin, 651 milyar dolarlık kripto para piyasasının yüzde 34.4\'ünü oluştururken, piyasanın 24 saatlik toplam işlem hacmi 41 milyar 167 milyon dolar olarak hesaplandı.

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler ise şöyle: Bitcoin ise yüzde 3.60, Ripple yüzde 14.59, Bitcoin Cash yüzde 9.94, Ethereum yüzde 8.16 ve Cardano yüzde 12.78 azaldı.

Birçok ülkede gündeme gelen \"kripto para düzenlemeleri\"ne ilişkin tartışmalar sürerken, Birleşik Krallık\'taki mortgage sağlayıcılarının da kripto para yatırımları ile ev kredisi almak isteyenleri geri çevirdikleri ortaya çıktı.

Birleşik Krallık genelinde kripto para yatırımcıları ev kredisi alımında güçlük yaşıyor. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yasal para karşılığına dönüştürmüş olmasına ve birikimlerindeki gelişmeleri izleyebilecekleri belgeler sunmalarına karşın, mortgage sağlayıcıları kripto para birimlerini içeren işlemleri kabul etmiyor.