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Ekonomi

KRİPTOPARA - Piyasa hacmi yeniden 700 milyar doları aştı

İstanbul, 12 Ocak (DHA) - İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen "düzenleme" haberleriyle sert dalgalanmalar yaşayan kripto para birimleri piyasası d

12 Ocak 2018 13:33

İstanbul, 12 Ocak (DHA) - İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen \"düzenleme\" haberleriyle sert dalgalanmalar yaşayan kripto para birimleri piyasası düne göre yüzde 3.6 artarak 702 milyar dolara yükseldi.
1414 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en büyük ilk beş kripto para birimi düne göre artarken, piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.88 yükselerek 13 bin 917 dolardan işlem görüyor. 702 milyar dolarlık kripto para birimleri piyasasının son 24 saatlik işlem hacmi 42 milyar 797 bin dolar olarak hesaplanırken Bitcoin piyasanın yüzde 33.3\'ünü oluşturuyor.
Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler ise şöyle: Bitcoin yüzde1.88, Ripple yüzde 20.32, Cardano yüzde 7.64, Ethereum yüzde 1.28 ve Bitcoin Cash yüzde 1.91 yükseldi. (Fotoğraflı)

 

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