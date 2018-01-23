KRİPTOPARA - Piyasa hacmi 500 milyar doların altına geriledi

İstanbul, 23 Ocak (DHA) - Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde farklı ülkelerden gelen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerinin etkisiyle sanal para birimlerindeki düşüş devam ederken, piyasa hacmi yarım günde yüzde 2.22 düşerek 500 milyar doların altına geriledi.

Kripto para birimleri piyasasında son 24 saatte yeni 11 sanal para yer alırken, sanal para birimlerindeki düşüşün etkisiyle piyasa hacmi yarım günde 11 milyar dolar düşerek 495 milyar 323 milyon dolara geriledi. Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, yüzde 9.88 düşerek 10 bin 276 dolardan işlem gördü. Bitcoin, kripto para piyasasının yüzde 34.9\'unu oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 31 milyar 339 milyon dolar olarak hesaplandı.

Piyasadaki en büyük dört kripto para birimlerindeki değişimler ise şöyle; Ethereum yüzde 9.88, Ripple yüzde 6.25, Bitcoin Cash yüzde 10.31 ve Cardano yüzde 10.80 düştü.