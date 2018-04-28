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Ekonomi

KRİPTOPARA - Piyasa hacmi 430 milyar doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Nisan (DHA) – Çeşitli ülke ve kurumdan kripto para birimlerine ilişkin getirilen çeşitli açıklama ve düzenleme haberlerinin ardından piyasa hacmi 430 milyar doların üzerine çıkarken, TRON son 24 satte yüzde 9

28 Nisan 2018 20:10

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Nisan (DHA) – Çeşitli ülke ve kurumdan kripto para birimlerine ilişkin getirilen çeşitli açıklama ve düzenleme haberlerinin ardından piyasa hacmi 430 milyar doların üzerine çıkarken, TRON son 24 satte yüzde 9.97’lik bir artışla NEO’yu geçerek 10’uncu sıraya yükseldi.  
Toplam 1,587 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde  bir artışla 9.372 dolara yükselirken Bitcoin 159 milyar 366 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 37.1’ini oluşturdu.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki artış eğilimi devam ederken, son 24 saatte yüzde 16.62’lik bir artışla beşinci sıradaki EOS yükselirken, 11’inci sıradaki TRON son 24 saatte yüzde 9.97\'lik bir artışla NEO’yu geride bırakarak 10’uncu sıraya yükseldi.
Kripto para birimleri piyasasındaki dalgalanmalar sürerken, piyasa hacmi 430 milyar 288 milyon dolar ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 26 milyar 779 milyon dolar olarak gerçekleşti.
En yüksek hacimliilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.16
- Ethereum yüzde 1.87
- Ripple yüzde 3.97
- Bitcoin Cash yüzde 1.37
- EOS yüzde 16.62
- Cardano yüzde 13.56
- Litecoin yüzde 0.79
- Stellar yüzde 2.79
- IOTA yüzde 2.52
- TRON yüzde 9.97

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