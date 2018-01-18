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Ekonomi

KRİPTOPARA - Piyasa hacmi 24 saatte 86 milyar dolar arttı

İstanbul, 18 Ocak (DHA) -  İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen "düzenleme" ve "kısıtlama" haberlerinin etkisiyle dün büyük bir düşüş gözlemlenen k

18 Ocak 2018 13:06

İstanbul, 18 Ocak (DHA) -  İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen \"düzenleme\" ve \"kısıtlama\" haberlerinin etkisiyle dün büyük bir düşüş gözlemlenen kripto para piyasa hacmi son 24 saatte 86 milyar dolar arttı.
Kripto para piyasalarına son günlerde Güney Kore ve Çin\'den gelen yeni düzenlemelerin ardından 10 bin doların altına düşen kripto para piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.26 artarak 11 bin 391 dolardan işlem gördü. 1448 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi düne göre yüzde 18.45 artarak 552 milyar dolar olarak hesaplanırken Bitcoin piyasanın yüzde 34.6\'sını oluşturdu. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 59 milyar 406 milyon dolar olarak belirlendi.
Piyasadaki Bitcoin\'in ardından gelen en büyük dört kripto para birimlerindeki değişimler ise şöyle; Ethereum yüzde 1.78, Ripple yüzde 20.50, Bitcoin Cash yüzde 2.21 ve Cardano yüzde 11.22 yükseldi.

 

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