KRİPTOPARA - Piyasa hacmi 24 saatte 11 milyar dolar geriledi

İstanbul, 29 Ocak (DHA) - Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde farklı ülkelerden gelen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerine bağlı olarak, piyasalardaki dalgalanmalar sürerken, piyasa hacmi düştü.

Toplam 1495 adet sanal paranın oluşturduğu kripto para birimleri piyasa hacmi, düne göre yüzde 1.9\'a karşılık gelen 11 milyar düşüşle 572 milyar 360 milyon dolara geriledi. Toplam 8,195 farklı piyasada işlem gören sanal para birimlerindeki son 24 saatlik işlem hacmi ise 25 milyar 395 milyon dolar olarak hesaplandı.

Kripto para piyasasının yüzde 33.4\'üne sahip olan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.74 düşüşle 11 bin 370 dolardan işlem görürken, piyasanın diğer en büyüklerinden Ethereum yüzde 1.74, Ripple yüzde 2.11 yükseldi ve Bitcoin Cash yüzde 1.68 ve Cardano yüzde 5.66 düştü.