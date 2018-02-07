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Ekonomi

KRİPTOPARA - Kripto para piyasasında kayıplar 500 milyar doları aştı

İstanbul, 6 Şubat  (DHA) –  Kripto para piyasaları hacmindeki erime, “düzenleme” ve “denetim” haberlerine bağlı olarak, 7 Ocak’taki 835 milyar dolar zirvesinden yüzde 66’ya karşılık gelen 552 milyar doları buldu

07 Şubat 2018 00:41

İstanbul, 6 Şubat  (DHA) –  Kripto para piyasaları hacmindeki erime, “düzenleme” ve “denetim” haberlerine bağlı olarak, 7 Ocak’taki 835 milyar dolar zirvesinden yüzde 66’ya karşılık gelen 552 milyar doları buldu. Piyasa hacmi Türkiye saatiyle 11:00 sularında 276 milyar dolara kadar gerilemişti.
Kripto para piyasa hacmi gün içindeki alımların ardından 39.4 milyar dolar günlük işlem hacmiyle 336 milyar 242 milyon dolara kadar yükseldi.
Toplam 1,514 sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicsi Bitocin, gün içinde yüzde 1.25 düşerek 7 bin 35 dolardan işlem gördü. Bitcoin piyasanın yüzde 36.6’sını oluştururken, piyasanın 24 saatlik işlem hacmi 39.4 milyar dolar olarak hesaplandı.
Kripto para piyasasının en yüksek hacimli dört birimdeki 24 saatlik değişimler ise, Ethereum yüzde 2.41 yükselirken, Bitcoin Cash yüzde 2.83, Ripple yüzde 0.21 ve Cardano yüzde 1.22 düştü.

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