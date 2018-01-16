KRİPTOPARA - Kripto para piyasası yarım günde yüzde 17.93 daraldı

İstanbul, 16 Ocak (DHA) - İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen \"düzenleme\" ve \"kısıtlama\" haberlerinin etkisiyle kripto para piyasasında düşüş yaşanırken, piyasa hacmi 99 milyar dolar daralarak 552 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasasının belirleyicisi Bitcoin yüzde 14.47 düşüşle 11.8 bin dolara gerilerken piyasadaki en büyük dört kripto para birimlerindeki değişimler ise şöyle; Ethereum yüzde 21.24, Ripple yüzde 28.76, Bitcoin Cash yüzde 22.50 ve Cardano yüzde 27.52 düştü.