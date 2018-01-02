KRİPTOPARA - Kripto para piyasası hacmi 2018'de yüzde 6.3 arttı

İstanbul, 2 Ocak (DHA) - İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasası hacmi 2018\'in ilk günlerinde arttı.

1381 adet kripto para biriminin oluşturduğu kripto para piyasası hacmi, 2018 yılının ilk iki gününde 37 milyar dolar artarak 628 milyar dolara yükseldi. 226 milyar dolarlık piyasa hacmiyle kripto para piyasasının belirleyicisi Bitcoin yüzde 2.94 düşüşle 13.5 milyar dolardan işlem görüyor. Bitcoin 628 milyar dolarlık kripto para piyasasının yüzde 36.1\'ini oluştururken, kripto para piyasasının son 24 saatlik piyasa hacmi 37.5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasada en yüksek hacme sahip beş kripto para birimindeki günlük değişimler ise; Bitcoin yüzde 2.94 ve Bitcoin Cash yüzde 2.33 azalırken, Cardano yüzde 0.40, Ripple yüzde 1.91 ve Ethereum yüzde 14.17 yükseldi.