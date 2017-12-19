KRİPTOPARA - Kripto para piyasası bir günde yüzde sekiz büyüdü

İstanbul, 19 Aralık (DHA) - İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimlerinin New York, Chicago ve Londra borsalarında faaliyet gösteren dünyanın en büyük borsa işletmecisi CME Group tarafından sanal para birimi Bitcoin\'in vadeli kontratlarını işleme sunulmasının etkisiyle kripto para piyasası düne göre yüzde sekiz büyüdü.

Kripto para piyasasının belirleyicisi Bitcoin, saat 10:30 itibarıyla son 24 saatte yüzde 0.02 düşüşle 19 bin dolara geriledi.

Bitcoin 319 milyar dolarlık piyasa değeriyle, toplam 1,369 adet kriptoparanın oluşturduğu 635 milyar dolarlık piyasanın yüzde 54.4\'ünü oluşturuyor.

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler, Bitcoin yüzde 0.02 düşerken, Ethereum yüzde 18.48, Ripple yüzde 14.65 ve Litecoin yüzde 16.91 , üçüncü sıradaki Bitcoin Cash ise yüzde 27.13 yükseldi.