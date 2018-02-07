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Ekonomi

KRİPTOPARA - Büyük sanal para birimleri yeniden yükselişte

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Şubat (DHA) - Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde getirilen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerine bağlı olarak piyasalardaki dalgalanmalar sürerken, küresel piyasalarda robot yazılımlara bağlı otomatik işlemlerin de e

07 Şubat 2018 12:52

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Şubat (DHA) - Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde getirilen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerine bağlı olarak piyasalardaki dalgalanmalar sürerken, küresel piyasalarda robot yazılımlara bağlı otomatik işlemlerin de etkisiyle gözlemlenen büyük çöküşün ardından ABD ve Asya borsalarının toparlanmasıyla, en yüksek hacimli ilk beş kripto para birimi de yükseldi.
Wall Street Borsası\'nda yaşanan toparlanmanın etkisiyle Asya borsaları da hafta başından bu yana süren sert satışların ardından yeni günde artıya geçerken kripto para birimleri piyasa hacmi son 24 saatte 34 milyar dolarak denk gelen yüzde 10.79’luk bir artışla 349 milyar 808 milyon dolara yükseldi.
Toplam 1,506 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli sanal para birimi olan Bitcoin ise düne göre yüzde 18.03 artarak 7 bin 381 dolardan işlem gördü. Bitcoin piyasanın yüzde 35.6’sını oluştururken, piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 34.3 milyar dolar olarak hesaplandı.
Kripto para piyasasının en yüksek hacimli dört birimdeki 24 saatlik değişimler ise, Ethereum yüzde 24.47, Bitcoin Cash yüzde 13.66, Ripple yüzde 17.42  ve Cardano yüzde 19.78 arttı.

 

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