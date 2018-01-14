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Ekonomi

KRİPTOPARA - Bitcoin yeniden 14 bin doların altında

İstanbul, 14 Ocak (DHA) - İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen "düzenleme" haberleriyle sert dalgalanmalar yaşayan kripto para birimleri piyasasını

14 Ocak 2018 20:19

İstanbul, 14 Ocak (DHA) - İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen \"düzenleme\" haberleriyle sert dalgalanmalar yaşayan kripto para birimleri piyasasının belirleyici Bitcoin yüzde 5.33 azalarak 13 bin dolara geriledi. 
Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.33 azalarak 13 bin 742 dolardan işlem görürken, Bitcoin dahil olmak üzere diğer kripto para birimlerindeki düşüşü takiben piyasa hacmi de son 24 saatte yüzde 5.9 azalarak 705 milyar dolara geriledi.
Bitcoin 1429 adet kripto paranın oluşturduğu piyasanın yüzde 32.7\'sini oluştururken, piyasanın son 24 saatlik işlem hacmi 36 milyar 633 dolar olarak belirlendi.
Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler ise şöyle: Bitcoin yüzde 5.33, Ripple yüzde 7.83, Cardano yüzde 8.71, Bitcoin Cash yüzde 5.96 ve Ethereum yüzde 1.90 azaldı.  

 

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