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Ekonomi

KRİPTOPARA - Bitcoin 11 bin 600 doların üzerindeki artışını sürdüyor

İstanbul, 20 Şubat (DHA) – Çin Yeni Yılı sırasındaki satış baskısı ve tepki alımlarının etkisiyle kripto para piyasalarının toplam hacmi 500 milyar dolar üzerindeki seyrini korurken, Bitcoin 11 bin 600 doların üzerinde işlem gördü

20 Şubat 2018 20:25

İstanbul, 20 Şubat (DHA) – Çin Yeni Yılı sırasındaki satış baskısı ve tepki alımlarının etkisiyle kripto para piyasalarının toplam hacmi 500 milyar dolar üzerindeki seyrini korurken, Bitcoin 11 bin 600 doların üzerinde işlem gördü.
İsrail Vergi Dairesi’nin kripto para birimlerini varlık olarak sınıflandıracağı ve sanal para birimleri yatırımcılarına sermaye kazancı vergisi ödeme zorunluluğu getirmesi haberinin ardından, toplam 8,985 adet piyasada işlem gören 1,547 para biriminin oluşturduğu kripto para birimleri toplam piyasa hacmi, 512 milyar 338 milyon dolara yükseldi.
Çin Yeni Yılı sırasındaki satış baskısının da etkisiyle Bitcoin 11 bin dolar düzeyindeki yükselme eğilimini sürdürdü.
En yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.95 arttarak 11 bin 679 dolardan işlem gördü.
Bitcoin piyasanın yüzde 38.5’ini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 23 milyar 340 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Çeşitli blok zinciri projelerinin bir araya gelerek Ethereum ağını güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla Ethereum Toplum Fonu kuracağı haberinin ardından, piyasanın en yüksek hacimli ikinci sanal para birimi Ethereum ise son 24 saatte yüzde 0.42 artarak 953.53 dolardan işlem gördü.
Kripto para birimlerindeki en yüksek hacimli ilk 10 sanal para birimindeki son 24 saatlik değişimler ise;
- Bitcoin yüzde 5.95
- Ethereum yüzde 0.42
- Bitcoin Cash yüzde 0.20,
- Litecoin yüzde 9.42,
- Cardano yüzde 0.52,
- NEO yüzde 2.38
- EOS yüzde 1.26
- Dash yüzde 2.53 artarken,
- Ripple yüzde 0.70,
- Stellar yüzde 4.96 düştü.

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