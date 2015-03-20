'Kriptolu telefon' soruşturmasında müebbet hapis istemi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde dinlenmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 28 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı, "casusluk", "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak", "kriptolu ve normal telefonların usulsüz dinlenmesi" suçlamalarından bazı TİB ve TÜBİTAK görevlileri hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Başsavcılık, hazırladığı fezlekeyi, Gölbaşı'nda Ağır Ceza Mahkemesi bulunmaması dolayısıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

İddianamede, 28 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebet hapis istendi. Sanıklar, “hükümete karşı darbe yapmak”la suçlanıyor.



Sanıklar arasında TİB ve TÜBİTAK yöneticileri de var.



İddianamede kriptolu telefonların 349 kez dinlenildiği belirtildi.