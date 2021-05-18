Kripto paralarda düşüş durdu; piyasa hacmi yeniden 2 trilyon doların üzerinde

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın bitcoin ile araç alımlarını askıya almasının ardından gelen satışlarla kripto para piyasalarının toplam hacmi, 2,0 trilyon doların altına geriledikten sonra "dipten alımların" etkisiyle yeniden 2,0 trilyon doların üzerine çıktı.

Analistler, piyasalara gelen alımları, işlem ağ değeri (Network Value to Transaction, NVT) indikatörü verilerinin "dipten satın alma fırsatları" yaratmasına bağlıyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 42,207.29 ve 45,748.54 dolar arasında dalgalanan bitcoin, yüzde 7.00 artışla 45,270.32 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 18.09 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 47 milyar dolar artışla 844 dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum ise, 3,129.01 ve 3,565.95 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 9.23 artışla 3,448.15 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 10.76 ve piyasa hacmi de yaklaşık 26 milyar dolar artışla 394 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance coin de 486.00 ve 542.33 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 7.94 artışla 524.57 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 17.68 ve piyasa hacmi de yaklaşık 5.0 milyar dolarlık artışla 80 milyar dolar düzeyindeydi.

Bu gelişmelerle, ilk kez 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon doları aştıktan sonra geri çekilen tüm piyasalarda toplam hacim, 2.0 trilyon 81 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Tüm piyasalara gelen genel alımların etkisiyle, en büyük 100 birimden yalnızca beş birimin değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 9,888 kripto para biriminin işlem gördüğü 377 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 40.2'sini Bitcoin, yüzde 18.8'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 222 milyar dolar düzeyindeydi.