Kripto paraların piyasa hacmi 1,5 trilyon doların üzerinde; Bitcoin 36 bin doları aştı

ABD'den, kripto varlık piyasalarına bir "düzenleyici çerçeve" oluşturulacağına ilişkin açıklamaların gelmesine rağmen gelen alımlarla, bitcoin 36,000 doları aştı. Ethereum yüzde 15'e yakın yükseldi ve kripto paraların toplam piyasa hacmi yeniden 1.5 trilyon doların üzerine çıktı.

Gelen alımlarla, son 24 saatte kripto para piyasalarındaki en büyük 100 birimden yalnızca bir birim değer kaybetti. İlk 10 birimde ise değer kaybı olmadı.

Son 24 saat içinde 34,241.94 ve 37,896.74 dolar arasında dalgalanan bitcoin, yüzde 6.67 artışla 36.716.36 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 4.48 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 43 milyar dolarlık artışla 645 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi ethereum da, 2,289.96 ve 2,739.74 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 14.65 artışla 2,633.24 dolara yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 0.69 ve piyasa hacmi de yaklaşık 39 milyar dolarlık artışla 306 milyar dolar düzeyindeydi.

Üçüncü büyük birim olan tether de 1.00 dolar dolayında dalgalandığı son 24 saatte yatay hareket etti . Birimin haftalık kaybı ise yüzde 0.11 ve piyasa hacmi de 61 milyar dolar düzeyindeydi.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 629 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerine yükseldi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Mayıs'ta 2,5 trilyon doları aşmıştı.

Toplam 10,179 kripto para biriminin işlem gördüğü 387 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 42.2'sini bitcoin, yüzde 18.7'sini de ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 119 milyar dolar düzeyindeydi.